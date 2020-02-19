رجل يقتل زوجته لرفضها زواجه من ثانية ‎

أقدم رجل في باكستان على ضرب زوجته حتى الموت بمساعدة شقيقه، وذلك بعدما رفضت كتابة موافقة بخط يدها لزواجه من امرأة أخرى، وفقا للشرطة الباكستانية.

وكشفت الشرطة، نقلا عن قناة دنيا نيوز الباكستانية، أن الزوج المعروف باسم ناصر عباس، قتل زوجته سميرة، بمساعدة شقيقه باقر حسين، في مكان سكناهم بمنطقة باستي عبد الله بمقاطعة البنجاب في باكستان، ثم نقلاها إلى المستشفى وهي جثة هامدة، ولاذا بالفرار، حيث لا يزال البحث عنهما جاريا.

يُذكر أن الدستور الباكستاني يمنع الرجل من الزواج بأخرى وتعدد الزوجات، إلا بعد حصوله على إذن زوجته الأولى، حيث يسري القانون على رجال الدين.

وبناء على ذلك، يتطلب من الزوج إحضار موافقة خطية وإذن من زوجته الأولى بالسماح له للزواج الثاني، ولا يمكنه الزواج دون موافقة ورضا زوجته الأولى، وفي حالة إخلاله بهذا الشرط يحق للزوجة الأولى مقاضاته في المحاكم وقد تفرض المحكمة عقوبات ضده.