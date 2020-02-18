بسبب الغيرة.. رجل يقتل طليقته بوابل رصاص داخل عملها (صور)

أقدم رجل، اليوم الثلاثاء، على قتل طليقته بوابل رصاص، وهي داخل عملها كموظفة استقبال في عيادة أسنان بمجمع ”سنشري بلازا“ الشهير، في قلب مدينة بانكوك في تايلاند.

وأظهرت مشاهد مصوّرة، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية، الضحية خنتاي تشاتهاي (28 عامًا)، وهي أم لطفل، والتي كانت تمارس عملها في مكتب الاستقبال بالعيادة، بجانب زميلتها، حين دخل زوجها السابق وهو يرتدي بدلة رسمية.

ونبّهت زميلة تشاتهاي بقدوم زوجها السابق، والذي أخرج من جيبه مسدسا وبدأ إطلاق النار نحوها.

حاولت تشاتهاي وزميلتها المذعورتان الاختباء منه أسفل المكتب، إلا أنه استمر في إطلاق النار باتجاه طليقته، إلى أن فرّغ كافة الأعيرة النارية في جسدها، ثم فرّ هارباً.

وسرعان ما وصل رجال الشرطة والمسعفون إلى المركز التجاري، محاولين إنعاش تشاتهاي، لكنها سرعان ما توفيت بالمكان، وبركة من دمائها تحيط بها.

وتعرضت زميلتها لإصابة طفيفة في يدها وتمكن المسعفون من علاجها، حيث وصفت حالتها العامة بالمستقرة.

وقال اللواء سامروينج سوانثونج من شرطة بانكوك: ”يبدو أن إطلاق النار ناجم عن الغيرة الوهمية من المسلح نحو القتيلة، والتي كانت زوجته السابقة“، مبيناً أنه لا يزال طليقا، وأن البحث عنه مستمراً.

وتسبب الحادث بحالة من الهلع داخل المبنى التجاري، بعد سماع طلقات الرصاص، حيث حاول العشرات الخروج من المبنى، بينما اختبأ آخرون أسفل مكاتبهم.