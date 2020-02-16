في طريقة مبتكرة لسرقة المركبات في الكويت، انتحل لص مجهول صفة ”فاليه باركينغ“، موظف استقبال سيارات بمنطقة حولي، وسرق مركبة فارهة تتجاوز قيمتها 20 ألف دينار كويتي.

وبحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، استعانت الأجهزة الأمنية بالكاميرات المثبتة على بعض المنشآت في الجوار، لتحديد أوصاف المتهم، كما تم تعميم أوصاف المركبة على عموم الدوريات الميدانية، في حين تخشى الأجهزة الأمنية أن يكون اللص – وهو على الأرجح ضمن شبكة سرقة سيارات – فكك المركبة وباعها كقطع غيار.

ونقلت الصحيفة عن شقيق مالكة السيارة قوله إن ”شقيقتي توجهت إلى أحد الفنادق، وحينما توقفت مقابل بوابة الفندق تقدم إليها شخص وطلب منها مفتاح المركبة حتى يقوم بركنها في المكان المحدد“.

ولفت إلى أن ”شقيقته طلبت من الشخص كرتا يفيد بتسلم سيارتها حيث أبلغها بأن الكرت في كابينة مجاورة للفندق وأن أحد الموظفين تسلمها“، مؤكدا أن ”شقيقته توجهت للكابينة وطلبت كرت السيارة وإذ بها تكتشف أنها تعرضت للخداع وأن الجاني هرب بالسيارة إلى جهة غير معلومة“.