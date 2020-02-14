الجزائر.. إحالة مدير تلفزيون ”النهار“ إلى المحكمة للتحقيق معه

أعلنت مجموعة ”النهار“ الإعلامية في الجزائر، ليلة الجمعة، إحالة مديرها العام أنيس رحماني على ”محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، للتحقيق معه بقضايا لم تتحدد بعد“، بحسب بيان مقتضب.

وقال البيان إن مركبة تابعة لمصالح الدرك الوطني، رافقت رحماني (اسمه الحقيقي محمد مقدم) إلى المحكمة وسط تعزيزات أمنية مشددة وتجمهر مواطنين وإعلاميين.

وبثت قنوات منافسة صورا لأنيس رحماني وهو بطريقه إلى المحكمة، بينما تمسكت قناة ”النهار“ ببراءة مديرها العام وأعربت عن استيائها مما وصفته بـ“حملة إعلامية لمؤسسات منافسة تستهدف سمعة رحماني“.

وفي غياب أي بيان رسمي، لم تتردد 4 قنوات خاصة وهي الحياة والشروق ونوميديا والبلاد، في اتهام مدير مجموعة النهار، بـ“الكسب غير المشروع ومخالفة حركة نقل الأموال من الخارج وإليه واستغلال النفوذ“.