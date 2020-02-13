الداعية طارق رمضان يواجه تهمتي اغتصاب جديدتين في فرنسا

يواجه الداعية طارق رمضان تهمتي اغتصاب جديدتين، إضافة إلى التهم السابقة.

وذكر موقع ”اوروب1“ أن الأمر يتعلق بشاهدتين تم استجوابهما من طرف الشرطة الفرنسية في شباط فبراير 2019، وتأكد وجود صورتيهما في الحاسوب الخاص برمضان.

لكن رمضان أصر على إنكار التهم المنسوبة إليه، يوم الخميس، في محكمة باريس، حسب تصريح محاميه للصحافة المحلية.

ويتابع الداعية السويسري البالغ من العمر 57 عاما في حالة سراح، بعد أن قضى مدة مهمة في السجن على ذمة التحقيق.

واعترف بإقامته علاقة جنسية عامي 2009 و 2012 مع المدعية الأولى هند العياري التي فجرت الفضيحة، والمدعية الثانية كريستيل، لكنه تشبث بكون الأمر تم بالتراضي بين الطرفين، وليس عن طريق الاغتصاب بالعنف كما تقول المدعيتان.