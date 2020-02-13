رجل يحتجز سيدة في شقة لمدة 30 عاما

في حادثة نادرة وغريبة اختطف الفنزويلي ”ماتياس سالازار“ (56 عاما) سيدة تبلغ من العمر 49 عاما، واحتجزها في شقة لمدة 30 عاما ليستعبدها جنسيا.

وطبقا لما نشرته صحيفة ”ميرور“ البريطانية، احتجز ”ماتياس سالازار“، ”موريلا“ في شقة على الطريق بالقرب من منزله الذي كان يسكن فيه مع صديقته وابنته في مدينة ”ماراكاي“ في فنزويلا.

وقال الجيران إن الضحية استطاعت الهروب يوم الجمعة الموافق الـ24 من يناير وتوجهت لوكالة الدفاع عن النساء في الدولة، وبعد ذلك عادت إلى الشقة ومعها السلطات.

وقال المدعون في تصريح لهم إن ”المجرم قد تلاعب بالضحية واستدرجها إلى شقته، ثم احتجزها فيها لمدة 3 عقود من الزمن، حيث اعتاد اغتصابها متى أراد“.

وأوضح أحد المدعين الذين عادوا إلى الشقة مع الضحية أنها كانت تحتوي على بعض الملابس والأحذية القديمة، وسرير مزدوج على الأرضية، ومروحة قديمة، وتليفزيون قديم.

وهاجم بعض الناس الجيران على عدم الإبلاغ عن هذا الحدث المروع، ولكن الجيران أكدوا أنهم لم يكونوا على علم بما يحدث، مشيرين إلى أن ”سالازار“ كان خلوقا في التعامل معهم عندما يرونه.

ومن جانبه نفى ”جوز برايسن“، محامي الدفاع، التهم الموجهة لسالازار وشدد على براءته.