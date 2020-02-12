غزة.. والدة صفاء شكشك تروي تفاصيل جديدة حول مقتلها على يد زوجها (فيديو)‎

روت والدة صفاء شكشك، تفاصيل الساعات الأخيرة لابنتها قبل مقتلها على يد زوجها؛ في الحادثة التي أثارت غضبا واسعا بين الفلسطينيين الذين طالبوا بسن قانون لحماية النساء من حوادث العنف، التي تظهر للعلن من وقت لآخر.

وقالت السيدة التي عرفت نفسها بـ“أم علاء شكشك“، إن ابنتها الراحلة ”مكثت في بيتنا أربعة أيام بسبب خلاف مع زوجها، لتعود لزوجها بالتراضي وبموافقتها“.

وأضافت والدة صفاء، وفق مقطع فيديو تداوله نشطاء (فيسبوك): ”تلقنيا في اليوم التالي اتصالا هاتفيا يفيد بأن صفاء في المستشفى، وعندما وصلنا أبلغنا بخبر مقتلها، وكان زوجها في ذلك الوقت بين الحضور“.

والدة صفاء شكشك تتحدث عن مقتل ابنتها على يد زوجها تم النشر بواسطة ‏اسامة الكحلوت‏ في الثلاثاء، ١١ فبراير ٢٠٢٠

وتابعت: ”كانت صفاء هي المعيلة لأطفالها وزوجها، وتتعرض من قبله للتعذيب والضرب، ويطالبها على الدوام بمصاريف البيت ومصاريفه الشخصية“.

وأكملت: ”كانت مجبرة للعيش معه لأجل أطفالها الثلاثة، عادت لزوجها بإرادتها وبسبب الظروف السيئة التي يعيشها الأطفال في ظل البرد القارس“.

وفي السياق، كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول مقتل الفتاة الفلسطينية صفاء شكشك على يد زوجها، قبل عدة أيام في قطاع غزة.

وطالب المركز، الجهات المختصة بتحقيق العدالة وإحالة المجرمين للعدالة، وتابعت أمها: ”صفاء شكشك (25 عاما)، من سكان حي النصر في مدينة غزة، وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة، عند الساعة 9:00 صباح يوم الإثنين الموافق 10/2/2020، جثة هامدة“.

وأضاف المركز: ”عرضت جثة صفاء على الطب الشرعي، الذي أكد بدوره، وجود رضوض على جسد الضحية، وأن سبب الوفاة، هو كسر في العنق، ناتج عن الضغط على العنق أثناء محاولة خنقه، والشرطة في غزة فتحت تحقيقا حول ظروف وأسباب الوفاة، واعتقلت زوجها على ذمة التحقيق“.

وتابع المركز: ”نستنكر بشدة هذه الجريمة البشعة التي أودت بحياة سيدة، ونطالب النيابة العامة، باتخاذ التدابير الكفيلة بإحالة من يثبت تورطه في الجريمة إلى العدالة، وإيقاع عقوبات رادعة بحقهم، تتناسب وحجم الجرم المرتكب“.

وأشار المركز، إلى أن التماس أعذار مخففة للأحكام في جرائم قتل النساء، تنطوي على تمييز، يلعب دورا في زيادة هذا النوع من الجرائم، كما أنه يشكل مساسا جوهريا بالحق في المساواة، أحد أهم المبادئ الدستورية، التي كفلها القانون الأساسي، وينتهك التزامات دولة فلسطين“.

يذكر أن صفاء شكشك قتلت الإثنين الماضي على يد زوجها بعد خلافات بينهما وتعرضها للضرب والتعذيب، وفق ما كشفت الشرطة الفلسطينية التابعة لحماس في غزة.