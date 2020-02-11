غيرة مجنونة.. زوج يحلق شعر زوجته عنوة أمام طفلها

أمرت محكمة نورويتش كراون في مقاطعة نورفولك البريطانية، الإثنين، بسجن زوج 30 شهرا، لإدانته بترويع زوجته وحلق شعر رأسها عنوة أمام ابنها ذي التسعة أعوام، حتى لا ينجذب إليها الرجال، ولإدانته بالاعتداء عليها جسديا ليبقَ المتحكم بها، بالإضافة لإدانته بحيازة أسلحة غير مرخصة.

وبحسب صحيفة Eastern Daily Press البريطانية، أظهرت جلسات الاستماع للمحكمة، أن الزوج ماريوس بوروكالو 39 عاما وهو بولندي الجنسية، عاش مع زوجته البولندية وطفلهما أربعة أعوام ونصف العام، في منطقة إيست هارلينج بمقاطعة نورفولك البريطانية، وكانا في نزاع دائم بسبب غيرته الشديدة عليها.

ويوم وقوع الحادث في كانون الثاني/يناير من العام الماضي، كانت الزوجة المرعوبة نائمة في الغرفة الاحتياطية من المنزل وحاصرت الباب بالأثاث حتى لا يتمكن زوجها من الدخول إليها، لكنه وصل إليها آنذاك من خلال تحطيم باب الحمام الخاص بالغرفة، ثم حلق شعر رأسها.

وتلقت الشرطة بلاغا من أحد الجيران الذي أفاد بأن ”الزوجة قد اقتلع شعرها من رأسها، حيث قال المدعي العام دنكان أودونيل، وصلت الشرطة للمنزل وعثرت على الزوج الذي ألمح بوجود مشكلة ما مع زوجته، بينما كانت الزوجة منهارةً في منزل أحد الجيران، وكانت تبكي ومعها جزء كبير من شعرها المقطوع“.

وأخبرت الضحية الشرطة، أن زوجها حلق شعر رأسها؛ لأنها غير مخلصة له، ثم عادت إلى بلدها بولندا بعد الحادث، فيما رفض زوجها التعليق.

وقال القاضي أندرو شو أثناء نطقه للحكم إن ”بوروكالو استخدم القوة المفرطة للسيطرة على زوجته، بسبب الغيرة، ثم حلق لها شعرها كعمل انتقامي لإهانتها ومعاقبتها حتى لا تكون جذابة في أعين الرجال“.