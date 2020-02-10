صالح الجسمي يعلق على إطلاق سراح مريم حسين

أكد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي ما جاء على لسان الفنانة الكويتية مها محمد بأنه تم الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين، أمس الأحد، بعد أن تم سجنها وفقا للحكم الذي صدر بحبسها لمدة شهر والإبعاد عن دولة الإمارات بسبب اتهامها بـ“هتك عرض بالرضا“.

وأوضح صالح الجسمي أنه لم يعرف سبب الإفراج عن مريم حسين مرجحا أنه قد يكون أحد ثلاثة أسباب، بكفالة أو عفو خاص أو وقف تنفيذ من محكمة الطعن، وبث الإعلامي الإماراتي مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق سناب شات، قال فيه: ”نعم، أفرج عنها بالأمس، كيف.. لا تسألوني، ربما بكفالة أو ربما عفو خاص أو ربما وقف تنفيذ من محكمة الطعن“.

وأضاف الإعلامي الإماراتي: ”كل إجراء رح يتخذ قانوني، أنا أوصلت قضيتي للقضاء والقضاء مستقل وقال كلمته.. ما سيحدث بعد ذلك أنا ما لي علاقة، أنا بالنسبة لي الموضوع انتهى“.

كما علق الإعلامي الإماراتي على الحكم في منشور آخر عبر خاصية ستوري بموقع ”إنستغرام“، قال فيه: ”إفراج بكفالة أو بعفو أو بأي طريقة قانونية لا يعني أنك براءة فأنت مدانة بقضية مخلة بالشرف وهي هتك العرض بالرضا“، مضيفا: ”البراءة فقط لشخص واحد وهو صالح الجسمي وهو من يحق له أن يفتخر“، واختتم حديثه قائلا: ”و 11 يوم سجن حلوين“.

يأتي ذلك تأكيدًا لما أعلنته الفنانة الكويتية مها محمد أمس بالإفراج عن مريم حسين، وكتبت على ”إنستغرام“:“أحب أبشركم حبايبي مريم حسين طلعت اليوم وبترجع بنتها بحضنها الحمد لله رب العالمين.. يا ربي شنو تكون فرحة البنت الصغيرة بردة أمها الحمد لله.. حمد الله على السلامة مريم حسين“.

وكانت مها محمد تعرضت لهجوم شديد قبل أيام قليلة من صالح الجسمي، بسبب دفاعها وتعاطفها مع مريم حسين، بعد صدور حكم بحبسها، وقال الجسمي، في مقطع فيديو له عبر ”سناب شات“: ”ردي على هالممثلة الكويتية اللي بدأت تتباكى على بنت مريم حسين وسويت لنا هوليلة وقيلم.. طيب إنتي زوجك أولى انك تتباكي على أولاده اللي هو بعد ما خلعته زوجته تارك 3 أولاد كلهم دون العشر سنوات دون فلس وبدون سؤال“، وأضاف: ”هدول يا فنانة يا خليجية مو أولى إنك تسترين عنهم ماهو زوجك جنبك على فراشك.. لا تنهي عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت ذلك“.

ولكن قامت مها بتكذيب كافة الكلام الذي قاله الجسمي بحقها وحق زوجها الحالي بشأن إهماله لأولاده من زوجته السابقة وعدم الإنفاق عليهم أو السؤال عنهم، من خلال نشرها لمقطع فيديو لابنتها وهي تلعب مع ابنة زوجها، وهو ما يثبت عكس كلامه، واكتفت مها بالتعليق على هذا الفيديو، قائلة:“الكل مدلع مها خواتها من أبوها وإخوانها من أمها خالاتها عماتها دلوعة الكل“.

وكانت محكمة استئناف دبي قضت ببراءة صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع مريم حسين، فيما قضت بحبس الأخيرة شهرا يليه الإبعاد عن الدولة، وألقت الشرطة الإماراتية القبض على مريم حسين، لتنفيذ الحكم بناء على ما أصدرته محكمة دبي بشأن اتهامها بـ“هتك عرض بالرضا“ في مقطع فيديو رقصت فيه مع المغني الأمريكي تايغا في إحدى الحفلات التي أقيمت في الإمارات.