مطعم لعائلة مسلمة يتعرض لهجوم من ملثمين بأستراليا (فيديو)

دمر ملثمون مسلحون مطعما يعود لعائلة مصرية مسلمة في أستراليا، يدعى مطعم ”فلفلة“ ويقع في منطقة ”تورينسفيل“ في مدينة ”أديليد“ الأسترالية، باستخدام قضبان معدنية.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وقع الحادث حوالي الساعة 10 مساءً أمس الجمعة، وسجلت كاميرات المراقبة المهاجمين الملثمين وهم يحطمون الثلاجات والنوافذ.

وقال المالك إنه اعتقد أن الرجال كانوا يسرقون المتجر قبل أن يحطموا كل شيء ويتركوه خالي الوفاض.

وخرجت أسرة مالك المطعم المسلمة للدفاع عن مطعمها ولكن المهاجمين هربوا بسرعة، ووصلت الشرطة إلى المطعم بعد وقت قصير من الهجوم ولكن الجناة كانوا قد لاذوا بالفرار.

مالك المبنى ”توني تروليو“ قيم الأضرار الكثيفة صباح اليوم السبت، وقال إن أبناء المطعم لم يعودوا يرغبون في العمل لأنهم خائفون للغاية.

وقال تروليو: ”إنه حادث مروع، إنها أسرة طيبة، إنهم مرعوبون الآن ولا يودون العمل في المطعم بعد اليوم، ولا يمكن لومهم على ذلك“.

وتحقق الشرطة حاليا في الحادث الذي يعتقدون أنه كان هجوما مستهدفا، ولا يزال البحث جاريا عن الجناة، وتم إغلاق المطعم حتى إشعار آخر.