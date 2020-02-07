شاب قطري يعتدي على وافد أجنبي بالضرب مثيرا انتقادات واسعة (فيديو)

أثار مقطع فيديو تم تصويره في قطر جدلاً واسعًا في البلد الخليجي الصغير، بعدما ظهر فيه شاب يعتدي بالضرب على وافد أجنبي بينما يقوم آخر بتصوير ما يجري، قبل أن تتدخل الشرطة وتقبض عليهما بعد مطالب واسعة بذلك في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو الشاب وهو ينهال بالضرب على آخر يجلس داخل سيارة بيضاء، بينما يقوم مرافق للمعتدي بتصوير صديقه الذي عاد وظهر في بث مباشر متفاخرًا بتصرفه الذي قاله إنه كان بدافع تأديب الوافد الأجنبي على حد تعبيره.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قال مغردون قطريون إن المعتدي وصديقه قطريان، وإن المعتدى عليه وافد آسيوي، دون أن يتضح سبب الاعتداء.

تعتدي على عامل اسيوي وتضربه وتصور نفسك انك بطل قدام ربعك .. هذه ليست رجوله ولا شجاعه ???? — ‏خالد بن مبارك الكواري (@kalkawari75) February 7, 2020

حسبي الله ونعم الوكيل يصور لايف بعد ما ضرب الرجال ويتفاخر بعد المقطع ويقول لازم أدبه.

ورفقاء السوء اللي معاه يصورن ويضحكون بدل ما يوقفونه عند حده .

لازم يتحاسب هو واللي معاه يضحكون ويصورن .

اطالب وزاره الداخليه بسرعه التدخل وتوقف هالمنحط عند حده عشان يكون عبره لغيره @MOI_Qatar pic.twitter.com/XaLGAyOQ1x — ‏BIÑT ÄŁNAÏMÎ ???????? (@Bintalnaimi45) February 6, 2020

واستجابت وزارة الداخلية القطرية لدعوات واسعة وُجهت لها بالتدخل، وأعلنت القبض على المعتدي ومصور مقطع الفيديو اللذين واجها انتقادات لاذعة.

المهم الناس تعرف شنو العقوبة عشان تكون رادع للي يفكر في يوم يعتدي على اي شخص او يتعدى حدوده — Farah Ahmed ???????? أم فهد (@Faaaraaah78) February 7, 2020

وقالت الوزارة في بيان لها: ”بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو يتضمن الاعتداء على سائق سيارة بيضاء اللون، فقد تم القبض على الشخص المعتدي ومن قام بالتصوير، وستتم إحالتهما إلى النيابة العامة اليوم لاستكمال إجراءاتهم في هذا الشأن #الداخلية_قطر“.

بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو يتضمن الاعتداء على سائق سيارة بيضاء اللون، فقد تم القبض على الشخص المعتدي ومن قام بالتصوير ، وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة اليوم لاستكمال إجراءاتهم في هذا الشأن #الداخلية_قطر — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) February 7, 2020

وتكتسب حوادث الاعتداء على الوافدين الأجانب في قطر خصوصية؛ لكون الدوحة تواجه على الدوام اتهامات دولية بحرمان ملايين العمال الأجانب من حقوق يتوجب أن يتمتعوا بها، وتتعلق بالأجور وساعات العمل.