 شاب قطري يعتدي على وافد أجنبي بالضرب مثيرا انتقادات واسعة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

شاب قطري يعتدي على وافد أجنبي بالضرب مثيرا انتقادات واسعة (فيديو)

شاب قطري يعتدي على وافد أجنبي بالضرب مثيرا انتقادات واسعة (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أثار مقطع فيديو تم تصويره في قطر جدلاً واسعًا في البلد الخليجي الصغير، بعدما ظهر فيه شاب يعتدي بالضرب على وافد أجنبي بينما يقوم آخر بتصوير ما يجري، قبل أن تتدخل الشرطة وتقبض عليهما بعد مطالب واسعة بذلك في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو الشاب وهو ينهال بالضرب على آخر يجلس داخل سيارة بيضاء، بينما يقوم مرافق للمعتدي بتصوير صديقه الذي عاد وظهر في بث مباشر متفاخرًا بتصرفه الذي قاله إنه كان بدافع تأديب الوافد الأجنبي على حد تعبيره.

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا، يُظهر اعتداءً عنيفًا على أحد العمالة الآسيوية في قطر. ووثق المقطع المتداول، اعتداء شخصين مجهولين على رجل أثناء ركوبه سيارته. ولم يصدر أي تعقيب من قبل الجهات الرسمية بشأن المقطع المتداول وملابساته إلى الآن. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #قطر #حوادث #اعتداء #ضرب #عامل #سيارة #عنف #تعنيف #بكاء #تعاطف #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #اكسبلور #news #qatar #assault #accidents #video #trend

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وتم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قال مغردون قطريون إن المعتدي وصديقه قطريان، وإن المعتدى عليه وافد آسيوي، دون أن يتضح سبب الاعتداء.

واستجابت وزارة الداخلية القطرية لدعوات واسعة وُجهت لها بالتدخل، وأعلنت القبض على المعتدي ومصور مقطع الفيديو اللذين واجها انتقادات لاذعة.

وقالت الوزارة في بيان لها: ”بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو يتضمن الاعتداء على سائق سيارة بيضاء اللون، فقد تم القبض على الشخص المعتدي ومن قام بالتصوير، وستتم إحالتهما إلى النيابة العامة اليوم لاستكمال إجراءاتهم في هذا الشأن #الداخلية_قطر“.

وتكتسب حوادث الاعتداء على الوافدين الأجانب في قطر خصوصية؛ لكون الدوحة تواجه على الدوام اتهامات دولية بحرمان ملايين العمال الأجانب من حقوق يتوجب أن يتمتعوا بها، وتتعلق بالأجور وساعات العمل.

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