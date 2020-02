شاب قطري يعتدي على وافد أجنبي بالضرب مثيرا انتقادات واسعة (فيديو)

View this post on Instagram

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا، يُظهر اعتداءً عنيفًا على أحد العمالة الآسيوية في قطر. ووثق المقطع المتداول، اعتداء شخصين مجهولين على رجل أثناء ركوبه سيارته. ولم يصدر أي تعقيب من قبل الجهات الرسمية بشأن المقطع المتداول وملابساته إلى الآن. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #قطر #حوادث #اعتداء #ضرب #عامل #سيارة #عنف #تعنيف #بكاء #تعاطف #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #اكسبلور #news #qatar #assault #accidents #video #trend