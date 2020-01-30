وافد في الإمارات يهتك عرض طفلة بالإكراه والمحكمة تعاقبه

قضت محكمة جنايات العاصمة الإماراتية أبوظبي بمعاقبة رجل هندي الجنسية بالحبس لمدة سنة والإبعاد، بعد تنفيذ العقوبة، لإدانته بهتك عرض طفلة بالإكراه.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمة هتك عرض المجني عليها البالغة من العمر 14 عاما، بعد أن قام بتقبيلها على رأسها وخدها ورقبتها، وذلك عن طريق الاكراه.

ونفى دفاع المتهم في مرافعته، قيام المتهم بتقبيل رقبة المجني عليها، مبينا أنه قام بتقبيل رأسها وخدها فقط لتوسمه فيها الشبه بينها وبين ابنته التي تعيش في بلده الأم، مشيرا إلى أن الدليل على حسن نيته أنه لم يحاول خلع ملابسها أو ملامسة أماكن حساسة بجسدها، كما دفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات، بذريعة عدم وجود مترجم قانوني.

وأشار الدفاع إلى عدم وجود أي دليل يقيني يفيد بقيام المتهم بالفعل المؤثم سوى أقوال طفلة لوالدتها، فقد تكون شعرت بالخوف من موقف في باطنه حسن نية كونها في بلد غير بلدها الأم، وربما سبق لوالديها تحذيرها من التعامل مع أي غريب، ما جعلها تظن بأن قيام المتهم بتقبيلها على رأسها وخدها هو تعدٍ عليها، ما جعلها تسرد لهم الرواية بصورة خاطئة.

وبين أن المتهم يقيم في الإمارات منذ أكثر من خمس سنوات ويعمل بكافيتريا، ولم تصدر شكوى واحدة في حقه، كما أنه ليس لديه أية سوابق إجرامية، ملتمسا براءة المتهم من الاتهام المسند إليه.