مصر.. الحكم بحبس 4 متهمين بقضية ”كلب المطرية“

أصدرت محكمة مصرية مساء الإثنين حكما بحبس 4 مواطنين 6 أشهر في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ“كلب المطرية“ لقيامهم بتعذيب وقتل كلب باستخدام الشوم والعصى.

وقضت محكمة جنح المطرية في العاصمة المصرية القاهرة بمعاقبة المتهمين بالحبس 6 أشهر لكل منهم، من بينهم 2 حضوريا وآخرين غيابيا.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالتعدي على الكلب أمام المارة بأحد الشوارع في المطرية، بسبب قتله إحدى الأغنام الخاصة بالمتهمين، ما أثار حفيظتهم وقاموا بتمزيق جسد الكلب باستخدام أسلحة بيضاء.

وتم بث مقطع فيديو للواقعة، ما أثار جدلا وغضبا بين النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما تضمنه الفيديو من مشاهد تعذيب ودموية.

وبعد حالة الجدل، تمكن رجال الأمن في قسم شرطة المطرية من القبض على المتهمين، حيث اعترف بعضهم بارتكاب الواقعة بعد قتل الكلب خمسة أغنام يقدر ثمنها بـ8 آلاف جنيه ”قرابة 500 دولار“ بعقرها في الرقبة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وصولا إلى الحكم السابق.