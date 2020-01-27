الإعدام لعربي قتل إماراتيا في مشاجرة شهيرة بعجمان

قضت جنايات عجمان في دولة الإمارات بإعدام شخص من جنسية جزر القمر قصاصا؛ وذلك بعد تعمده قتل إماراتي (26 عاما) بالسلاح الأبيض، وبسجنه 3 سنوات عن تهمة الشروع بالقتل وحبسه شهرا واحدا عن تهمة عدم الالتزام بقوانين السير والمرور، وذلك في مشاجرة تورط فيها 7 أشخاص.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يناير/كانون الثاني 2018، وتحولت إلى قضية رأي عام في الإمارات؛ حيث من النادر أن تشهد البلاد مثل هذا العنف الدامي.

وتشير جنسية جزر القمر على الأغلب إلى ما يعرف بالبدون، الذين قاموا بشراء جنسية تلك الدولة.

وأمرت المحكمة أيضا في قرارها بمعاقبة المدانين الثاني والثالث من جنسية جزر القمر بالسجن 7 سنوات وأداء دية لأحد المجني عليهم، والذي أصيب بعاهة مستديمة خلال المشاجرة، وقدرها 20 ألف درهم (5,480 دولار) لكل منهما، وحبس 4 آخرين مدة سنتين؛ للمشاركة بالمشاجرة وحمل السلاح الأبيض وإخفاء أدوات الجريمة، فيما قضت بحبس المتهم السابع شهرا واحدا عن عدم الالتزام بعلامات السير والمرور لقيادته مركبة غير مرخصة وغير مسجلة، وإبعاد جميع المدانين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

البداية كانت عندما تلقت شرطة عجمان بلاغا عن نشوب مشاجرة على شارع محمد بن زايد، وإثر توجه دوريات الأمن للموقع، تبين وفاة إماراتي (22 سنة) دهسا أثناء محاولته الهرب من المشاجرة وقطعه الطريق، فيما عثرت على الإماراتي الثاني (الذي صدر بشأنه الحكم) على بعد أمتار قليلة متوفى بعد تعرضه للطعن بالسيف. كما تبين إصابة شخص من جنسية جزر القمر (30 سنة) إصابات بليغة إثر المشاجرة.

وتمكنت الشرطة من القبض على 3 مشتبهين من جزر القمر المتهمين بالقتل، أحدهم 18 عاما وكان مصابا إصابة بسيطة، والآخران (26 و30 عاما) وهما من أصحاب السوابق.

وكانت المشاجرة قد اندلعت بين المتهمين والضحيتين بسبب خلاف على تجارة المخدرات.