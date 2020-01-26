”روبن هود“ يخترق موقع ”إطفاء الكويت“ ويطالب بـ10 آلاف دولار

تعرض الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإطفاء في الكويت للاختراق من قبل الهاكر ”روبن هود“ وهدد بمسح البيانات إن لم يدفع له مبلغ 10 آلاف دولار خلال أربعة أيام.

وعلى الفور طالبت الإدارة العامة من موظفيها إغلاق أجهزة الحاسب الآلي، وإيقاف العمل حتى إشعار آخر، في الوقت الذي أكدت فيه أن عملية الاختراق تمت من قبل مجهول.

وكشفت الإدارة أن العمل جار حاليا من قبل الجهات المعنية؛ للتحقيق فيما تعرض له الموقع والعمل على استعادته مجددا.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصدر مسؤول، أنه لا يوجد خوف على البيانات لوجود نسخة احتياطية منها، وأن العمل جارٍ لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.