الإعدام لكويتي عذب ابنة صديقته حتى الموت

أيدت محكمة التمييز في دولة الكويت إعدام مواطن شنقا بعد إدانته بقتل طفلة مواطنة (تبلغ من العمر 5 سنوات) ضربا وتعذيبا في منطقة القصور، كما أيدت حبس الأم 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وفي التفاصيل، تعود القضية إلى أغسطس/آب من عام 2017 بعد أن تلقت ”الداخلية“ بلاغا عن سقوط طفلة من علو في منطقة القصور، وإثر معاينة الجثة تبين وجود آثار اعتداء عليها، وبالتحقيق مع والدتها (29 عاما) تبين أنها مطلقة، وأقرت بجريمتها، مضيفة أنها كانت وابنتها برفقة صديقها (27 عاما) وكانا يقومان بضربها لتسببها بإزعاجهما، فقام صديقها بضرب طفلتها، دون أن يتوقعا وفاتها بسبب الإصابات التي لحقت بها.

وعقب وفاة الطفلة، قام المتهم بتوصيل الأم وطفلتها إلى مركبتها، حيث توجهت الأم لمنزلها، وأبلغت ”الداخلية“ أن ابنتها سقطت من علو، لكن الكدمات فضحتها.