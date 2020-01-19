السجن 8 أشهر للسعودية هند الدبيخي لتطاولها على أهالي بريدة

قضت المحكمة الجزائية في القصيم في السعودية بالسجن 8 أشهر بحق مواطنة تطاولت على أهالي بريدة عبر ”سناب شات“، بالإضافة إلى تغريمها 30 ألف ريال ومصادرة جوالها وإغلاق حسابها الذي ارتكبت مخالفتها من خلاله.‎

وكشفت شرطة منطقة القصيم في السعودية، الشهر الماضي، عن ضبط مواطنة سعودية في العقد الخامس من عمرها بعد نشرها مقطع فيديو ”احتوى ألفاظًا وعباراتٍ تتضمن الإساءة والتشهير بالغير“.

وقال بيان رسمي للشرطة نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية حينها، إن المتهمة موقوفة حالياً وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقها.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل أكثر عن المتهمة، لكن مدونين سعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بين بيان الشرطة ومقطع فيديو مثير للجدل تم نشره قبل يومين تتحدث فيه امرأة دون أن تظهر صورتها موجهة انتقادات حادة لسكان مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم.

ويقول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن المتحدثة في الفيديو هي الدكتورة هند الدبيخي، وقد تعرضت لانتقادات لاذعة منهم بالفعل قبل أن يتم الإعلان عن توقيف امرأة بشكل رسمي في إشارة لكونها هي المقصودة ببيان الشرطة كما يقول عدد من المدونين.

ووجهت السيدة في الفيديو، انتقادات لأهالي بريدة، وقالت ”ينتشر بينهم السب والنم والغيبة والطعن بالظهر والغيرة وعدم الولاء يرميك رمية وهو أمس متعشي عندك..“.

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وهند الدبيخي حاصلة على الدكتورا في بريطانيا وهي أول سيدة تحصل على رخصة سياقة في منطقة القصيم.