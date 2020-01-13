أم تقتل طفلتها لتشارك في حفلات طوال الأسبوع

اعترفت أم أمام محكمة في روسيا، أنها قتلت ابنتها البالغة من العمر 3 أعوام بدون قصد؛ بعدما تخلت عنها وتركتها في المنزل لمدة أسبوع؛ للمشاركة في سلسلة من الحفلات، وفق ما جاء في صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، نشر الإثنين، إن ماريا بلينكينا البالغة من العمر 21 عاما، تركت طفلتها كريستينا التي كانت جائعة جدا، وحاولت تناول مسحوق الغسيل.

من ناحيتها، قالت محكمة في روسيا، إن ”الأم تركت الفتاة لمدة أسبوع بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب من العام الماضي، حيث تم العثور على الطفلة عارية، بعدما تضورت جوعا حتى الموت في شقة باردة ومملوءة بالقمامة، وكانت أكلت كمية صغيرة من الطعام الذي تركته لها والدتها والمكون من الزبادي والدجاج والنقانق، كما أوقفت تشغيل المياه بعد مغادرة منزلها والتخلي عن طفلتها لمدة أسبوع“.

وتابعت المحكمة، ”وجد الأطباء النفسيون أن ماريا بلينكينا عاقلة و تدرك تماما تصرفاتها، كما كانت أخبرت صديقتها أنها تركت طفلتها مع خدمة الرعاية، حيث من المقرر أن تواجه السجن لمدة من 8 إلى 20 عاما، في جريمة القتل القاسية لطفلتها“.

وكانت إيرينا بلنكينا 47 عاما، جدة الطفلة، عثرت عليها ميتة أثناء زيارة لها لتهنئتها بعيد ميلادها، حيث قالت أمام المحكمة، إن ”ابنتها كذبت عليها وعلى الجميع، وصدمتها بما حدث، ولو كانت تعرف أن ابنتها تركت حفيدتها وحدها لأخذتها عندها“.