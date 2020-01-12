مليون دولار مكافأة لحل لغز اختفاء طفلة منذ 50 عاما (صور)

أعلنت الشرطة في أستراليا عن مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن طفلة فُقدت منذ عام 1970 على أحد الشواطئ، وفق ما نشرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإنه ”منذ 50 عاما فُقدت طفلة تدعى شيريل غريمر وكانت تبلغ من العمر حينها 3 سنوات وذلك أثناء قضائها عطلة مع والدتها وثلاثة من إخوتها وهم ستيفان وبول وريكي، في شاطئ فيري ميدو في ولونجونج، نيو ساوث ويلز، وفي عام 1971 تم اتهام مراهق يبلغ من العمر 16 عاما لم يتم الإعلان عن اسمه لأسباب قانونية بخطفها وقتلها لكن لم يكن هناك أي أدلة تثبت تورطه لذلك تم إسقاط الدعوى“.

وذكر شهود عيان بعد اختفاء الطفلة أنهم شاهدوا رجلا مجهولا يحمل الطفلة شيريل باتجاه موقف السيارات وبعدها لم يظهر أي أثر للطفلة، وفي عام 2011 صرح محقق بشرطة نيو ساوث ويلز أن الطفلة ماتت لكن لا يوجد أي تفاصيل حول ملابسات الجريمة ولم يتم العثور على الجثة ولا الظروف التي أدت إلى مقتلها، لذلك سيظل تصريح هذا المحقق هو مجرد استنتاج لا تدعمه أي أدلة تثبت صحته.

وقال ريكي ناش، شقيق الطفلة، إن المكافأة التي أعلنت عنها الشرطة الأسترالية ستكون بمثابة خطوة لتحقيق العدالة لشقيقته، مضيفا أنه لا يوجد أي كلمات أو عبارات تصف حالة المأساة والحزن جراء فقد شيريل والطريقة التي أُخذت بها منهم، وأن اختفاءها تسبب بالحزن لعائلتها بأكملها على مدار السنوات الطويلة الماضية.

وقال دانييل دوهرتي، المسؤول عن قضايا القتل، إن الشرطة تناشد الناس الذين يعرفون تفاصيل عن اختفاء الطفلة ولم يتقدموا للمساعدة، أنه يجب عليهم التوجه للشرطة ومساعدتهم في حل لغز اختفاء الطفلة حتى يتم وضع نهاية لماسأة الأسرة التي استمرت 50 عاما.