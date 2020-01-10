محامية القتيل في منزل نانسي عجرم تطالب بمنعها وزوجها من السفر

يبدو أن قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، على يد الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في منزلهما، فجر الأحد الماضي، بعد اقتحامه، ستأخذ منحى آخر بعد تصريحات محامية القتيل التي تم توكيلها بالدفاع عنه.

وقالت المحامية السورية رهاب ممدوح البيطار رئيسة لجنة الدفاع عن القتيل، إنها تطالب السلطات اللبنانية بمنع نانسي عجرم وزوجها من السفر خارج الأراضي اللبنانية.

وبررت ”البيطار“، طلبها خلال تصريحات إذاعية أدلت بها لمحطة ”ميلودي إف إم“ السورية، بأن هناك مستجدات طارئة في القضية ومن المحتمل أن توجه لزوج ناسي عجرم تهمة القتل العمد.

وقالت محامية القتيل:“أطالب جميع وسائل الإعلام بمنع استخدام تعبير اللص أو السارق السوري في كتابة أي مادة إعلامية عن هذه القضية“، وشددّت على أنها ستقاضي أي وسيلة إعلامية تتداول هذا اللفظ.

وأكدت رهاب ممدوح البيطار، أن التحقيقات ”جارية ولم تثبت تهمة السرقة إطلاقًا على القتيل، وأنه على العكس ربما تثبت على نانسي عجرم وزوجها تهمة القتل العمد.“

وكان تقرير الطب الشرعي بشأن تشريح جثة الشاب السوري محمد الموسى، أوضح أنه تعرض لـ18 طلقة نارية من الأمام والخلف، الأمر الذي يشير إلى إمكانية إشتراك أكثر من شخص بقتله.