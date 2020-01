محامية القتيل في منزل نانسي عجرم تطالب بمنعها وزوجها من السفر

View this post on Instagram

حصري لـ ميلودي | محامية الشاب المقتول في بيت نانسي عجرم تكشف تفاصيل جديدة وتطالب بمنع سفر نانسي عجرم وزوجها وتؤكد: "كل وسيلة إعلامية وصفت المغدور بـ (السارق السوري) ستتم محاسبتها بالقضاء". . . #ميلودي_قوية????????