اغتصبها 6 رجال يوميا.. عصابة تستدرج فتاة للإمارات وتجبرها على الرذيلة

تنظر محكمة جنايات دبي في دولة الإمارات قضية تشغيل عصابة آسيوية مكونة من 5 رجال وامرأة أعمارهم تراوحت بين 22 و48 عاما، لفتاة قاصر من موطنهم، في الرذيلة، مستغلين ضعفها وحاجتها للمال.

ووقعت الفتاة (البالغة 16 عاما) ضحية المرأة المتهمة (36 عاما)، التي عمدت إلى جذبها من بنغلاديش، زاعمة أنها تريد مساعدتها للحصول على عمل كخادمة في دولة الإمارات، وقامت بالفعل بتزوير جواز سفر لها عن طريق رجلين لجعلها تبدو أكبر سنا واستخراج تأشيرة.

وعند وصول الفتاة للمطار في دبي استقبلها رجلان آخران من العصابة حيث اقتادوها إلى شقة المرأة، وهناك أبلغتها أنها ستعمل كعاهرة، لكنها رفضت، حينها ضربتها المرأة واغتصبها أحد المتهمين الذكور.

ولاحقا، تم نقل الفتاة لشقة أخرى، حيث احتجزت مدة أسبوعين واغتصبها اثنان من الرجال بشكل متكرر.

وقالت الفتاة للنيابة: ”أجبروني على ممارسة الجنس مع خمسة أو ستة رجال يوميا حتى اقتحمت الشرطة الشقة“، حسب ”البيان“.

بدوره، قال أحد افراد الشرطة إنه تم إبلاغهم عن الفتاة، فذهب هو وضابط آخر مدعيا أنه زبون للوصول إلى الشقة، وتم ضبط العصابة بعدها.