عصابة تنفذ سطوا مسلحا على محطة وقود بالأردن

ألقت قوات الأمن الأردني القبض على عصابة مؤلفة من 4 أشخاص، أقدموا على تنفيذ عملية سطو مسلح على إحدى محطات تعبئة الوقود في العاصمة عمان.

وأقدمت العصابة خلال عملية السطو على سرقة خزنة بداخلها مبلغ مالي قيمته 20 ألف دينار أردني، بحسب المتحدث باسم الأمن الأردني عارم السرطاوي.

وقال السرطاوي، في بيان حصلت ”إرم نيوزعلى“ نسخة منه، إن شعبة البحث الجنائي تلقت بلاغا حول تعرض إحدى محطات الوقود شرق مدينة عمّان لسرقة الخزنة الحديدية الخاصة بها وبداخلها المبلغ المالي، من قبل مجهولين.

وأظهرت التحريات، أن 4 أشخاص مسلحين داهموا محطة الوقود وهم مقنعون، حيث خلعوا البوابة الخارجية من المحطة، ثم سلبوا الخزنة الحديدية، وفروا بها هاربين عبر مركبة استخدموها لإتمام عملية السرقة.

إثر ذلك، شكلت الأجهزة الأمنية فريقا خاصا للتحقيق في الحادثة، حيث تمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم وأماكن تواجدهم، وأقدمت على إلقاء القبض عليهم.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جزء من المبلغ المالي المسروق بقيمة 14 ألف دينار أردني، مدفون في فناء منزل أحد المشتبه بهم، بعد إجرائها عملية تفتيش للمكان.

واعترف المشتبه بهم أثناء التحقيق معهم بأنهم ارتكبوا عملية السرقة بالاشتراك، وخططوا لارتكاب عمليات سرقة مماثلة.

كما أظهرت التحقيقات عن تورّط شخصين آخرين في عملية السطو، حيث لا يزال البحث عنهما جاريا.