هل سوف يدان زوج نانسي عجرم بجريمة قتل؟

قال مصدر قضائي في النيابة العامة بجبل لبنان إن قرار القاضية غادة عون بتوقيف فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جاء بسبب سقوط قتيل وهذا أمر طبيعي لاستكمال التحقيقات.

وأشار المصدر لقناة MTV اللبنانية، إلى أن القتيل محمد الموسى أصيب بـ 16 رصاصة، وكان بحوزته مسدس غير حقيقي.

وأضاف أن قرار عون بتوقيف الهاشم لا يعني أن الأخير سوف يدان بحريمة قتل، إنما لاستكمال التحقيقات ولتوضيح ملابسات القضية.

وأشار المصدر إلى أن الأحد صادف عطلة، ويوم الاثنين عطلة رسمية في لبنان، لذلك فإن الهاشم سوف يبقى موقوفا حتى يوم الثلاثاء، حيث سوف يمثل أمام قاضي التحقيق.

وسمحت القاضية عون بنقل الدكتور فادي الهاشم، إلى مستشفى الحياة بسبب وضعه النفسي نتيجة ما حصل معه ومع عائلته.