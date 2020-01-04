الإمارات.. السجن المؤبد لآسيوي أدين بالاعتداء جنسيا على سيدة وابنتها

أصدرت محكمة الجنايات في مدينة رأس الخيمة في الإمارات، حكما بالسجن المؤبد ضد شاب من الجنسية الآسيوية، بقضية الاعتداء على امرأة وابنتها وتسببه في حمل الابنة.

وأفادت صحيفة البيان المحلية، بأن ذوي المجني عليهما تقدموا ببلاغ لدى السلطات بعد ظهور علامات الحمل على الابنة، حيث تبين أنها ووالدتها تعانيان من أمراض نفسية.

وحسب الصحيفة، فإن المتهم استغل الحالة المرضية في الاعتداء عليهما، في حين كشفت التحقيقات قيام المتهم بتتبع الأم ودخولها إلى المنزل ليقوم بالاعتداء عليها، وتكررت هذه الاعتداءات لتطال ابنتها فيما بعد.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني لإقدامه على فعل هذا الجرم بحق المجني عليهما.