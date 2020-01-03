 السعودية.. القبض على سائق تاكسي تحرش براكبة في المدينة المنورة – إرم نيوز‬‎

السعودية.. القبض على سائق تاكسي تحرش براكبة في المدينة المنورة

السعودية.. القبض على سائق تاكسي تحرش براكبة في المدينة المنورة

المصدر: صلاح حسن – إرم نيوز

تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة في السعودية من إحكام قبضتها على الشاب الذي يعمل ”سائق تاكسي“ وتحرش بفتاة، على خلفية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر فتاة تتعرض للتحرش في سيارة أجرة.

وقالت شرطة منطقة المدينة المنورة عبر متحدثها الإعلامي في بيان رسمي: ”بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جانب الرواد والذي أظهر استغاثة فتاة من شخص قام بالتحرش بها عند ركوبها معه من أجل إيصالها“.

وتابع البيان: ”دوريات الأمن قبضت عليه واتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم اتخاذ إجراءات الاستدلالات الأولية وأقر الجاني بما نُسب إليه“، مؤكدًا أنه جرى إيقافه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكان قد أثار شاب مجهول الهوية موجة غضب واسعة في السعودية، الجمعة، بعدما وثقت راكبة معه في سيارته، تحرشه بها خلال توصيلها في أحد أحياء المدينة المنورة قبل أن تتدخل السلطات المختصة وتقبض عليه.

وبدأت القصة عندما نشرت الراكبة التي لم تتضح هويتها بعد، مقطع فيديو صورته خلال وجودها معه في السيارة، ويُسمع فيه صوت السائق خلال حديثه مع الراكبة التي أجهشت بالبكاء بينما تواصل مطالبتها له بإنزالها.

وتوقف السائق بالفعل في نهاية الأمر، لتنزل الراكبة ويتابع سيره أمام كاميرا هاتفها الجوال الذي صور السيارة بما في ذلك لوحتها التي قادت الشرطة فيما يبدو لتحديد هويته والقبض عليه سريعًا.

فيما دشّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم بعنوان #متحرش المدينة عبر موقع ”تويتر“ مطالبين من خلاله بالقبض عليه خاصًة بعدما كتبت الفتاة التفاصيل عبر بأنها أوقفت السيارة في الطريق لتوصيلها إلى وجهتها، ولم تطلبها عن طريق أحد تطبيقات التوصيل على الهواتف الذكية، قبل أن يتحرش بها السائق ويلمس جسمها.

وتثير حوادث التحرش الجنسي غضبًا واسعًا في السعودية وسط دعوات لسن مزيد من التشريعات والعقوبات المشددة لردع المتحرشين في بلد أصدر خلال العامين الماضيين سلسلة قرارات تتيح للنساء المشاركة في الحياة العامة دون قيود.

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