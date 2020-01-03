أمريكية تحصل على تعويض أكثر من 10 ملايين دولار بسبب ”إسفنجة“‎‎

حصلت عجوز أمريكية على تعويض هائل قدره 10.5 مليون دولار، بعد تعرضها لمضاعفات عديدة نتجت عن نسيان الأطباء لإسفنجة في بطنها خلال عملية جراحية.

وكانت ”كارولين بيرست“ (62 عاما) قد خضعت لجراحة “ فتح مجرى جانبي للشريان التاجي“ عام 2011 في مستشفى جامعة ”لويفيل“ بولاية كينتاكي في الولايات المتحدة، ولكن الجراحة كانت كارثية، حيث تم قطع وريد عن طريق الخطأ ونسي الأطباء إسفنجة داخل بطنها.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، عانت ”كارولين“ من عدة مشاكل ومضاعفات نتيجة هذه الجراحة، وتم اكتشاف الإسفنجة بالصدفة بعد 5 أعوام من إجراء الجراحة، والتي كانت متآكلة في البطن وسببت لكارولين مشاكل في الجهاز الهضمي.

وبعد 5 أعوام من البقاء في بطنها، تمكن الأطباء من إزالة بقايا الإسفنجة، ولكن كارولين اضطرت للخضوع لجراحة لبتر ساقها اليسرى نتيجة ظهور قرحة في الكاحل.

وبالإضافة إلى الخطأ الطبي في قطع الوريد ونسيان الإسفنجة، واجهت ”كارولين“ إهمالا طبيا آخر خلال وجودها في أحد المراكز، ساهم في زيادة معاناتها من المضاعفات، بما في ذلك إصابة كاحلها بقرحة خطيرة تطلبت بتر جزء كبير من ساقها اليسرى لإنقاذ حياتها.

وبعد معاناة استمرت سنوات، ورفعها دعوى قضائية ضد المستشفى والمركز، أصدرت المحكمة مؤخرا حكما بحصول ”كارولين“ على 10.5 مليون دولار، تعويضا عما واجهته من مضاعفات وإهمال طبي.

وعلى الرغم من الحكم بحصول كارولين على التعويض، لم يتم الكشف حتى الآن عن عقوبة الأطباء المتورطين بالتحديد.