مصر.. توقيف 20 شخصا بواقعة تحرش جماعي ليلة رأس السنة

View this post on Instagram

واقعة تحرش جماعي بفتاة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية، خلال احتفالات رأس السنة، والأمن يحقق في الواقعة، وقالت مصادر أمنية داخل مديرية الأمن، إن الفتاة ليست مصرية وفقا للتحريات الأولية، وتحمل الجنسية المغربية. . #إرم_نيوز #تحرش #المنصورة #رأس_السنة #مصر #تحرش_المنصورة #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #egypt