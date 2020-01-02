مصر.. توقيف 20 شخصا بواقعة تحرش جماعي ليلة رأس السنة

ألقت السلطات المصرية، الخميس، القبض على 20 متهما في واقعة تحرش جماعي ليلة رأس السنة، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“ إن أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية بدأت استجواب الشباب المتهمين، بعد التعرف على هوية الكثير منهم من خلال تفريغ الكاميرات الموجودة بالمحلات المجاورة.

وقال مصدر أمني إن مديرية أمن الدقهلية، أو قسم شرطة المنصورة (محل الواقعة) لم تتلق حتى الآن أي بلاغات رسمية من الفتاة التي تعرضت للتحرش الجماعي، أو من يمثلها بشكل قانوني.

وتبين من التحريات الأولية أن الفتاة مغربية الجنسية، وجاءت مع صديقة لها وشاب، للمنصورة للاحتفال برأس السنة.

من جانبه، أعرب المجلس القومي للمرأة (رسمي) بمصر عن استنكاره واستيائه الشديد من الواقعة.

وطالب في بيان، بـ“توقيع أقصى عقوبة على الجناة“، معتبرا الواقعة ”مؤسفة وخطيرة، وبحاجة إلى وقفة حقيقية من المجتمع بأكمله حتى لا تتكرر“.

والأربعاء، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا وصفه معظمهم بأنه ”صادم“، لواقعة التحرش المذكورة أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة المنصورة.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع عبر ”تويتر“، محاولة عشرات الشبان التحرش بالتلامس الجسدي والضرب والاعتداء الجنسي.

كما أوضحت اللحظات الأخيرة من المقطع، تمكن بعض الشبان من إنقاذ فتاة بدت في حالة انهيار عصبي، ووضعها في سيارة للابتعاد عن مكان الواقعة.

وترتفع معدلات التحرش في الأعياد والمناسبات بمصر، وتقابلها السلطات الحكومية بزيادة أعداد الشرطة النسائية والحملات على الحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما.