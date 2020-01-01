مصر.. ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات بمليون دولار

اعتقلت قوات الأمن المصرية اليوم الأربعاء، رجلا وسيدة يحملان جنسية إحدى الدول العربية، وبحوزتهما كميات كبيرة من مخدر ”الآيس“، بعد إعداد كمين لهما بناء على المعلومات الواردة لأجهزة الأمن.

وتبين أن المتهمين شقيقين ويعملان سويا في جلب وترويج المواد المخدرة، متخذين من منطقة الأهرام مقرا لهما، ومكانا لترويج بضاعتهما، حيث بلغت كمية المخدرات 6 كيلو غرامات من مخدر ”الآيس“.

وبحسب التحقيقات، تبين أن هذه الكمية هي جزء من كمية كبيرة تم الترويج لها ضمن احتفالات رأس السنة الميلادية، حيث قدر قيمة المضبوطات بقرابة 18مليون جنيه (مليون و100 ألف دولار).

وأحال رجال الأمن المتهمين الاثنين للنيابة العامة، والتي تولت التحقيق معهما، وقررت مصادرة المضبوطات والمبالغ المالية التي بحوزتهما، وحبسهما على ذمة التحقيقات.