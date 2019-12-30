”مطب صناعي“ يتسبب في حبس 23 مصريا

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ألقت قوات الأمن في محافظة المنيا بصعيد مصر جنوب البلاد، القبض على 23 مواطناً، بعد قيامهم بالتجمهر، وقطع الطريق للمطالبة ببناء مطب صناعي، للحد من حوادث الطرق. وجاء احتجاج الأهالي ومطالبتهم بعد مصرع مواطن وإصابة نجله في طريق بمركز مطاي في المحافظة، وتجاهل مطالبهم من قبل الوحدة المحلية بالمركز. وانتقلت قوات الأمن لفض التجمهر، وألقت…