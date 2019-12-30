”مطب صناعي“ يتسبب في حبس 23 مصريا

ألقت قوات الأمن في محافظة المنيا بصعيد مصر جنوب البلاد، القبض على 23 مواطناً، بعد قيامهم بالتجمهر، وقطع الطريق للمطالبة ببناء مطب صناعي، للحد من حوادث الطرق.
وجاء احتجاج الأهالي ومطالبتهم بعد مصرع مواطن وإصابة نجله في طريق بمركز مطاي في المحافظة، وتجاهل مطالبهم من قبل الوحدة المحلية بالمركز.
وانتقلت قوات الأمن لفض التجمهر، وألقت القبض على 23 متهمًا بإثارة الشغب ومقاومة سلطات الأمن، وتبين أن سبب قيامهم بالتجمهر هو وقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع مواطن وإصابة نجله، حيث كانا يستقلان عربة كارو فصدمتهما سيارة أجرة .
وأثار الحادث حفيظة الأهالي وقاموا بالتجمهر وقطع الطريق للمطالبة بإنشاء مطب صناعي منعا لتكرار حوادث الطريق، حيث تولت النيابة العامة التحقيق