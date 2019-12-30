الأردن.. السجن 3 أعوام لقيادي سلفي هاجم السعودية

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، يوم الإثنين، بالسجن 3 أعوام، بحق القيادي في التيار السلفي عبد شحادة الطحاوي، بعد إدانته بتهمة ”تعكير صفو علاقة المملكة بدولة أجنبية وتعريض أمنها لخطر أعمال عدائية“.

وكان الطحاوي، الذي لديه سجل طويل في قضايا إرهابية، هاجم المملكة العربية السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بحسب صحيفة ”الغد“ المحلية.

ويقبع الطحاوي في السجن منذ سنوات، حيث إنه مدان بتهم أخرى.

ونقل موقع قناة ”رؤيا“ المحلية، عن محامي الطحاوي، قوله: ”ضُبطت قصاصة ورق مع الطحاوي ينتقد بها مقتل جمال خاشقجي، ولم تقدم أي جهة دبلوماسية شكوى ضد موكله“.

وفي السياق، قررت المحكمة ذاتها، سجن 14 متهما 15 عاما، وآخر 10 أعوام مع الأشغال الشاقة المؤقتة، بعد إدانتهم بتهمة ”المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية“.

كما قررت إسقاط دعوى الحق العام على أحد المتهمين بسبب وفاته فيما برأت متهما آخر لعدم كفاية الأدلة.

وكانت المحكمة وجهت في الثاني من نيسان/ أبريل من العام الماضي للخلية المؤلفة من 17 متهما، تهما بينها ”المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية“ و“الترويج لأفكار جماعة إرهابية“ و“حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية“.

وبحسب لائحة الاتهام، خططت الخلية لاستهداف عدد من الأهداف في عمان بينها قناة فضائية أردنية وملهى ليلي ومبنى تابع للمخابرات والسفارة الأمريكية وكنيسة، إضافة إلى رجال أعمال إسرائيليين يرتادون مصنع ألبسة.

وتم اعتقال أفراد الخلية الذين تراوح أعمارهم بين العشرينات والأربعينات خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 من قبل جهاز المخابرات.

من جانب آخر، أدانت المحكمة متهما نفذ سطوا مسلحا على أحد البنوك في عمان، وقررت حبسه 15 عاما.