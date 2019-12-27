مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق مع بريطانية وآخرين بشأن قضية أبستين

حقق مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) مع سيدة المجتمع البريطانية، جيسلين ماكسويل، وعدة أشخاص آخرين، ارتبطوا برجل الأعمال الأمريكي جيفري أبستين، الذي انتحر وهو بانتظار المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس، حسبما ذكر مصدران في جهات إنفاذ القانون على دراية بالتحقيق.

وقال المصدران إن التركيز في تحقيق مكتب التحقيقات ينصب على ماكسويل، وهي رفيقة درب منذ زمن طويل لأبستين، وغيرها من ”الأشخاص الذين سهلوا“ السلوك غير القانوني المزعوم له.

ولم يتم توجيه اتهام لماكسويل بارتكاب مخالفات جنائية، ولم يرد محاموها على طلب للتعليق.

وأضاف المصدران أن مكتب التحقيقات يتتبع أيضا خيوطا كثيرة توصل إليها عن طريق نساء اتصلن بخط ساخن أقامه في مقره الميداني في نيويورك في أعقاب اعتقال أبستين في يوليو تموز.

وقال أحد المصدرين إن التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة.

ورفض المصدران إعطاء مزيد من التفاصيل أو تحديد الأشخاص الذين يجري النظر في أمرهم بخلاف ماكسويل، إلا أنهما قالا إن مكتب التحقيقات ليس لديه خطط حالية لمقابلة الأمير البريطاني آندرو، الذي كان صديقا لأبستين وتنحى عن مهامه العامة في نوفمبر تشرين الثاني بسبب ما أسماه ارتباطه ”الذي جانبه الصواب“ مع رجل الأعمال الذي كان بارعا في تكوين الصداقات.

ورفضت متحدثة باسم مكتب التحقيقات التعليق، وقال ممثل للعائلة المالكة البريطانية إن مقابلة مكتب التحقيقات لآندرو من عدمها هي ”مسألة تخص المكتب“.

وجاء انتحار أبستين في أغسطس آب، عن عمر يناهز 66 عاما، بعد ما يزيد قليلا عن شهر من اعتقاله واتهامه بالاتجار بعشرات الفتيات القاصرات من عام 2002 إلى عام 2005، وكان أبستين يدفع ببراءته.