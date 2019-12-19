”ديلي ميل“: اختفاء فيديو محاولة انتحار الملياردير جيفري ابستاين الأولى

اختفى شريط فيديو المراقبة لمحاولة انتحار المليادير المتهم بالتحرش الجنسي بالقاصرات، جيفري إبستاين.

وكشف ممثلو الادعاء أنهم لم يتمكنوا من تحديد موقع اللقطات التي التقطت خارج زنزانة ابستاين في مركز متروبوليتان الإصلاحي في مدينة نيويورك عندما حاول الانتحار سابقًا في الـ 23 من يوليو، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقال المحامي بروس باركت أمام المحكمة ”لا أعرف التفاصيل حول كيفية فقدانها أو تدميرها لماذا لم يتم الاحتفاظ بها عندما كان ينبغي أن تكون كذلك“.

في تلك المحاولة، وجد إبستاين مصابًا بجروح في الرقبة بعد أن حاول شنق نفسه على ما يبدو، وبعد أسبوعين نجح إبستاين في قتل نفسه في زنزانته في الـ 10 من أغسطس.

ومع ذلك، ليس لدى السلطات أي تفسير لكيفية أو سبب فقد لقطات من محاولة الانتحار في الـ 23 من يوليو، وقالوا إنهم ببساطة لم يتمكنوا من العثور عليه.

وأخبر قاض المدعين العامين بالبحث عن كيفية اختفاء اللقطات.

كان زميل زنزانة إبستاين في ذلك الوقت، نيك تارتاجليوني، الذي ينتظر المحاكمة في أربع تهم بالقتل، طلب رسميًّا أن يتم حفظ الفيديو بعد يومين من محاولة الانتحار كدليل.

واتهم تارتاجليون وهو شرطي سابق، بمهاجمة إبستاين ليلة الـ23 من يوليو، لكنه ادعى أنه حاول إنقاذه.

وفي المحكمة قال باركت ”نريد أن نتأكد من الحفاظ على جميع الأدلة لإظهار أن نيك تصرف بشكل مناسب وحتى بشكل مثير للإعجاب في ذلك المساء، لقد طلبنا الحفاظ على جميع أدلة الفيديو والصور الفوتوغرافية، خاصة فيديو المراقبة هذا، ولكن لقد انتهى الأمر الآن“.

وعثر على إبستاين ميتًا في الـ 10 من أغسطس، وأعلنت وفاته بأنها انتحار ظاهر ولكن لم يتم تحديد أي قرار رسمي.

وتخضع ظروف وفاته للتحقيق الآن من قبل وزارة العدل، في وقت وفاته، كان إبستاين ينتظر المحاكمة بتهمة استغلال الفتيات القاصرات.