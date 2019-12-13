مصرية تصور طفلها وهي تضربه بشكل مبرح.. والشرطة تتدخل

ألقت الشرطة المصرية، اليوم الجمعة، القبض على سيدة ظهرت في مقطع فيديو وهي تضرب ابنها بشكل مبرح نكاية في والده.

وأثار الفيديو الذي ظهرت فيه سيدة تعذب طفلها وتصفعه على وجهه وتركله بقدمها حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة التوصل إليها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وتعتذر إرم نيوز عن نشر الفيديو؛ لاحتوائه على مشاهد قاسية وألفاظ نابية.

وكانت السيدة تضرب الطفل وتطلب منه الاتصال بوالده بقولها: ”قول لأبوك تعالا خدني، روح عيش معاه رميك زي الكلب، يا عديم الأهل أنا مش لاقيه راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد“.

وعلى إثر هذه الضجة أمر النائب العام بفتح تحقيق عاجل حول الواقعة، وتوصلت النيابة لوالد الطفل واستدعته لتستمع لأقواله.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل يدعى مروان ويبلغ من العمر 5 سنوات ووالدته تُدعى ”ت. إ“ تعيش داخل شقة بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وتم اقتيادهما إلى النيابة العامة لسماع أقوالهما؛ والتحقيقات ما زالت مستمرة لكشف الحقيقة وتفاصيلها.