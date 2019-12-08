سيدة عربية تستعين بـ“كتيبة إعدام“ لقتل صديقتها وسرقتها

أقدمت ربة منزل مصرية على التخلص من صديقتها بطريقة مروعة، إذ استاجرت 6 مسجلين خطر لقتلها وسرقة مشغولاتها الذهبية في محافظة دمياط.

وفي التفاصيل تلقى أحد أقسام الشرطة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل مسكنها، وبوصول فريق من المباحث لمكان الواقعة عثر على السيدة ملقاة على وجهها بصالة الشقة موثوقة اليدين بحبل، مع وجود شريط لاصق على فمها، وبها طعنة بالبطن.

وكشفت التحقيقات؛ أن مرتكبي الواقعة 6 أشخاص بينهم مسجلون خطر و3 سيدات بدافع السرقة وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم.

واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، وقالت إحدى السيدات ”إنها كانت صديقة المجني عليها، وتعلم باحتفاظ الضحية بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية، فاتفقت مع باقى المتهمين على سرقتها، وبتاريخ الواقعة توجهوا إلى مسكن المجني عليها، وقاموا بشل حركتها وتقييدها بحبل أعدوه سلفًا، وقام أحد المتهمين بطعنها بسلاح أبيض فقتلت في الحال“.

وتابعت ”بعدها قام آخر بوضع لاصق على فمها وطرحها أرضًا على وجهها بمكان العثور عليها“، واستولوا على ”مبلغ مالي وكمية من المشغولات الذهبية وجهاز لاب توب و 4 هواتف محمولة“ من داخل الشقة، وهربوا مستقلين سيارة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن معدلات الجريمة ارتفعت في مصر، لعدة أسباب أهمها تردي العامل الاقتصادي، والخلافات الأسرية والعائلية، والسعى وراء الشهوات وتعاطي المخدرات حسب الخبراء.