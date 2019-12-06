قتل صديقته حرقًا قبل 28 عامًا.. إعدام أمريكي كفيف صعقًا بالكهرباء في تينيسي

أعدمت ولاية تينيسي الأمريكية، رجلًا كفيفًا صعقًا بالتيار الكهربائي، الخميس، حكم عليه بالإعدام بعدما أضرم النار في صديقته وهي حية قبل 28 عامًا؛ ما أدى إلى وفاتها.

واختار ليروي هال الكرسي الكهربائي بدلًا من مزيج من الأدوية القاتلة، إذ إن قوانين ولاية تينيسي تسمح بالاختيار للمحكومين بالإعدام قبل العام 1999.

وأعلنت وفاته عند الساعة 01.26 بتوقيت غرينتش، الجمعة، بحسب ما قال سجن تينيسي في بيان.

وحكم على الرجل البالغ 52 عامًا بالإعدام؛ بعد إدانته بقتل صديقته السابقة في عام 1991 بعدما هجرته، حيث أضرم النار في سيارتها عندما كانت في داخلها.

وحاول محاموه لعدة مرات الحصول على مراجعة للحكم، مشددين على أن موكلهم يعاني من غلوكوما (المياه الزرقاء) غير معالجة بشكل مناسب، إلا أن كل هذه المساعي باءت بالفشل، ورفض حاكم تينيسي، الأربعاء، العفو عنه.

كما رفع هال طلبًا عاجلًا إلى المحكمة العليا لتعليق تنفيذ حكم الإعدام، لكنه رُفض أيضًا.

وقال أحد محاميه، إن عضوة في هيئة المحلفين الذين حكموا عليه، أخفت أنها كانت ضحية عنف أسري، مما يطرح أسئلة حول حيادها.

وكانت ولاية تينيسي علقت عمليات الإعدام في 2009؛ على خلفية جدل حول المنتجات المستخدمة في الحقن القاتلة.

وفي العام 2018، استأنفت ولاية تينيسي الإعدامات التي تتراجع في بقية أنحاء البلاد، وأعدمت منذ ذلك الحين 5 من المحكوم عليهم، من بينهم 3 بالكرسي الكهربائي.

و“هال“ هو الشخص الـ 21 الذي ينفذ فيه حكم الإعدام في الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري.