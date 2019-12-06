الشرطة الهندية تقتل بالرصاص 4 أشخاص متهمين باغتصاب وقتل طبيبة بيطرية

قتلت الشرطة الهندية بالرصاص أربعة رجال اتهموا باغتصاب وقتل طبيبة بيطرية في مدينة حيدر أباد الجنوبية، الأسبوع الماضي.

وكان الرجال الأربعة قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

وقال مسؤول في الشرطة، إنه تم قتلهم بالرصاص في حوالي الساعة 3:30 صباحًا (2200 بتوقيت غرينتش الخميس) قرب موقع الجريمة.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، نقلت في وقت سابق عن الشرطة قولها إن أفرادها أطلقوا النار على الرجال الأربعة بعد محاولتهم التعدي على الضباط في مكان الجريمة حيث اقتادتهم الشرطة إلى هناك.

وخلال الأسبوع الماضي، تظاهر آلاف الهنود في عدة مدن احتجاجًا على واقعة اغتصاب وقتل الطبيبة التي تبلغ من العمر 27 عامًا.