ادعى العثور على 1.7 مليون دولار .. الشرطة الأردنية: سائق التاكسي ”الأمين“ محتال

قرر المدعي العام الأردني، في العاصمة عمّان، اليوم الخميس، توقيف سائق التاكسي، الذي ادعى عثوره على مبلغ 1.7 مليون دولار، وسبائك ذهبية داخل مركبته، وشخص آخر، لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، بتهمة الاحتيال.

جاء ذلك، بعد أن نفى الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام الأردني ذلك، وأكد أنه لم يرد لأي من أقسام الشرطة بلاغ حول فقدان مبالغ مالية كبيرة، كما لم يتم تسليم أي مبالغ مالية من أي شخص في أحد أقسام الشرطة.

وتابع نقلًا عن موقع ”سواليف“ الإخباري الأردني، أن ”أحد الأشخاص تم استدعاؤه للتكريم من قبل مديرية الأمن العام، وذلك لتعاونه مع رجال الأمن، حيث تبيّن أن ذلك الشخص قام باختلاق قصة العثور على مبالغ مالية كبيرة أمام مدرائه كسبب لتكريمه“.

وأوضح أنه تم استدعاء ذلك الشخص، وبالتحقيق معه اعترف باختلاق تلك القصة للحصول على تكريم من مدرائه، حيث عمموا الحادثة عبر وسائل الإعلام دون التأكد منها، مبينًا إنه سيتم تحويل ذلك الشخص للقضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وكان سائق تاكسي يدعى أحمد محمود منصور تركي الزبن، ادعى في حديثه عبر وسائل إعلام أردنية، عثوره داخل مركبته على حقيبة تحتوي على مبلغ مالي كبير، إضافة إلى سبائك من الذهب، وذلك بعد ساعة من نقله لنساء في العاصمة عمّان.

وزعم الزبن أنه سلّم الحقيبة للشرطة، وحصل إثر ذلك على تكريم من مدرائه في العمل بشركة نقل عام، كما تم ترفيع درجته الوظيفية، ومنحه سيارةً يستخدمها وقتما يشاء، كما نال بناء على قصته المفبركة، تكريمًا من قبل أمين أمانة عمّان الكبرى، يوسف الشواربة، مساء أمس الأربعاء، والذي بدوره أشاد بأمانة السائق الزبن.