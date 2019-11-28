السجن مدى الحياة والجلد لشابين اغتصبا طبيبة في السودان

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أوقعت محكمة سودانية اليوم الخميس، عقوبة السجن مدى الحياة، والجلد 100جلدة تعزيرًا، بحق شابين اغتصبا طبيبة داخل موقف المواصلات العامة ”جاكسون“ وسط العاصمة الخرطوم، إبان اندلاع الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير. وأدانت المحكمة، الشابين بـ“الاشتراك في النهب والاستدراج والاغتصاب“ وقال القاضي الذي نطق الحكم: ”لو وجدت عقوبة أردع من ذلك لأصدرتها في مواجهتكم لبشاعة…