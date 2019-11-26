مصر.. المشدد 10 سنوات لنجل السياسي حمدي الفخراني لاتهامه بالسطو المسلح

قضت محكمة مصرية مساء الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 سنوات ضد أحمد الفخراني، نجل السياسي والبرلماني السابق حمدي الفخراني، وذلك لقيادته تشكيل عصابة للسطو على سيارة نقل أموال.

وجاء حكم محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية بمعاقبة نجل الفخرانى، بالسجن المشدد 10سنوات، في القضية التي تعود إلى عام 2015 لقيامه بالاشتراك مع 6 متهمين آخرين بالسطو المسلح على سيارة شركة نقل أموال وسرقة قرابة مليون و300 ألف دولار، و400 ألف جنيه مصري ”قرابة 25 ألف دولار“ وإطلاق النار على 2 من العاملين بالشركة وإصابتهما بطلقات نارية وفروا هاربين.

ونجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية 6 متهمين ويتزعمهم نجل البرلماني السابق حمدي الفخراني طالب بكلية الطب جامعة الأزهر، وهم كل من عصام محمد خليفة منصور ”محبوس“، علاء الدين فتحى زغلول ”هارب“، أحمد حمدي الفخرانى طالب بطب الأزهر، محمود حامد أحمد عبد الرحمن“محبوس“، محمد علي محمود أحمد ”محبوس“، صلاح محمد طلبه صبره ”محبوس“.

وتضمنت أوراق القضية إجبار المتهمين لعاملي الشركة على تسليمهم الحقائب التي تحوي المبالغ المالية محل الواقعة، وتهديدهم بالقتل حال الرفض، وإصابة العاملين بجروح نتيجة مقاومتهم لهم وفقًا لما جاء بالتقارير الطبية المرفقة .

يذكر أن حمدي الفخراني هو سياسي مصري بارز، تم انتخابه عضوًا بالبرلمان خلال فترة حكم جماعة الإخوان، وتعرض للإيذاء من أنصار الجماعة، وتم سجنه لسنوات على خلفية اتهامه في قضية فساد مؤخرًا وتم إخلاء سبيله بعد تنفيذ الحكم.