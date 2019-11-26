توقيف وافد أجنبي ظهر في مقطع فيديو مثير يهدد امرأة بالسعودية

أوقفت السلطات الأمنية في السعودية، اليوم الثلاثاء، وافدًا أجنبيًا مقيمًا في المملكة؛ بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يهدد ويتوعد بضرب امرأة، يقول كثير من المدونين إنها سعودية الجنسية.

وشهد مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا على موقع تويتر، تحت وسم ”أجنبي يعتدي على امرأة“.

وقالت وسائل إعلام محلية ومغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن السلطات الأمنية المختصة أوقفت الوافد الشاب، وإنه من حملة الجنسية البورمية (ميانمار)، وبدأت التحقيق معه حول مقطع الفيديو.

وكانت إحدى الراكبات في حافلة نقل عام فيما يبدو، قد صورت بكاميرا هاتفها الجوال، الوافد الذي كان واقفًا في منتصف الحافلة ويتحدث عبر هاتفه الجوال بصوتٍ مرتفع أمكن من خلاله سماع تهديداته لامرأة.

وفي الفيديو المثير للجدل، عرف الشاب عن اسمه، كما روى عن تورطه في حادثة ضرب سابقة، وهي تفاصيل دفعت كثيرًا من المغردين السعوديين للمطالبة بالقبض عليه والتحقيق في جدية تهديداته.

???? الى من يهمه الامر #اجنبي_يعتدي_على_امرأة يهدد ويوعد بكل عجرفة واستعلاء وكبر وبجاحة بضرب "امرأة سعودية" في المقطع يذكر اسمه ويذكر سوابقه في اعتدائات له سابقه pic.twitter.com/WqxR5bTMiO — مقرن بن عبيد العنزي (@Mugrn_Abu_Nayef) November 26, 2019

#اجنبي_يعتدي_على_امرأة #البرماويين_خطر_على_امن_المجتمع قسم قهرني هذا الفيديو هذا المتشرد البرماوي يهدد بناتنا وهو عندنا ويتفاخر انه ضرب له واحد وجت الشرطه والاسعاف ولا سوا له شي !!! كيف آمن لهذي الاشكال وهو بكل وقاحه يهدد بناتنا بالضرب ؟؟؟ pic.twitter.com/U3XgwQN9hB — Lynch ????????‍♂️G.A (@T_G_A1) November 26, 2019

الي نشرت المقطع ورطت عمرها بجريمة الكترونية وهي التصوير بدون علم وتشهير أما بالنسبة للولد مابي اتكلم عن فرد العضلات والاستعراض لكن واضح انه حاول يتجنب شر البنت بأكثر من طريقة والله اعلم انه ماسلم من شرها عموما الجهات المختصة موب مقصر وكل من غلط بيتحاسب ???? — Nor (@Nor17276934) November 26, 2019

القبض على البرماوي اللاجئي الذي ظهر في فيديو يهدد بنات الوطن داخل حافلة#اجنبي_يعتدي_على_امرأة

pic.twitter.com/Tet0fZTeor — سلطان بن سعد⚔️????????⚔️ (@RM7KSa) November 26, 2019

ومن غير الواضح طبيعة التهم والعقوبات التي يواجهها الوافد، كما لم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من مكان وتاريخ تصوير مقطع الفيديو.