 توقيف وافد أجنبي ظهر في مقطع فيديو مثير يهدد امرأة بالسعودية – إرم نيوز‬‎

توقيف وافد أجنبي ظهر في مقطع فيديو مثير يهدد امرأة بالسعودية

توقيف وافد أجنبي ظهر في مقطع فيديو مثير يهدد امرأة بالسعودية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أوقفت السلطات الأمنية في السعودية، اليوم الثلاثاء، وافدًا أجنبيًا مقيمًا في المملكة؛ بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يهدد ويتوعد بضرب امرأة، يقول كثير من المدونين إنها سعودية الجنسية.

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أوقفت السلطات الأمنية في السعودية، وافدًا أجنبيًا مقيمًا في المملكة؛ بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يهدد ويتوعد بضرب امرأة، يقول كثير من المدونين إنها سعودية الجنسية. وقالت وسائل إعلام محلية ومغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن السلطات الأمنية المختصة أوقفت الوافد الشاب، وإنه من حملة الجنسية البورمية (ميانمار)، وبدأت التحقيق معه حول مقطع الفيديو. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #السعودية #الرياض #جدة #فيديوهات #ترند #جازان #نجران #video #trend #news #saudi #riyadh #اجنبي_يعتدي_على_امرأة

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وشهد مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا على موقع تويتر، تحت وسم ”أجنبي يعتدي على امرأة“.

وقالت وسائل إعلام محلية ومغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن السلطات الأمنية المختصة أوقفت الوافد الشاب، وإنه من حملة الجنسية البورمية (ميانمار)، وبدأت التحقيق معه حول مقطع الفيديو.

وكانت إحدى الراكبات في حافلة نقل عام فيما يبدو، قد صورت بكاميرا هاتفها الجوال، الوافد الذي كان واقفًا في منتصف الحافلة ويتحدث عبر هاتفه الجوال بصوتٍ مرتفع أمكن من خلاله سماع تهديداته لامرأة.

وفي الفيديو المثير للجدل، عرف الشاب عن اسمه، كما روى عن تورطه في حادثة ضرب سابقة، وهي تفاصيل دفعت كثيرًا من المغردين السعوديين للمطالبة بالقبض عليه والتحقيق في جدية تهديداته.

ومن غير الواضح طبيعة التهم والعقوبات التي يواجهها الوافد، كما لم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من مكان وتاريخ تصوير مقطع الفيديو.

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