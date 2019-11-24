مكالمة هاتفية بصوت مرتفع تتسبب بجريمة قتل في مصر

أقدم سائق مصري على قتل شاب، بسبب حديثه بصوت مرتفع عبر هاتفه المحمول أمام منزله، في محافظة أسوان بصعيد مصر.

وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة أول أسوان إشارة من أحد المستشفيات، بوصول عامل متوفى، إثر إصابته بجرح طعني في الصدر بعد مشاجرة مع آخر أمام منزله.

وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة جرت بين الجاني وأحد الأشخاص بمحيط منزل الأخير تعدى خلالها الجاني على الضحية بسلاح أبيض ”خنجر“، فأحدث به طعنات غائرة أودت بحياته.

وضبطت الأجهزة الأمنية، الجاني الذي اعترف بارتكاب الواقعة لحدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه، بسبب تحدثه في الهاتف المحمول بصوت عالٍ، فتعدى عليه وتسبب له في إصابة أودت بحياته.