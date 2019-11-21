 العراق يفرج عن 3 صيادين كويتيين بعد ممارستهم الصيد في أماكن محظورة – إرم نيوز‬‎

العراق يفرج عن 3 صيادين كويتيين بعد ممارستهم الصيد في أماكن محظورة

العراق يفرج عن 3 صيادين كويتيين بعد ممارستهم الصيد في أماكن محظورة

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أفرجت السلطات العراقية عن ثلاثة صيادين كويتيين، بعد القبض عليهم لممارستهم الصيد في أماكن ممنوعة في محافظة المثنى العراقية، بعد تدخل السفارة الكويتية في العراق للإفراج عنهم.

وكانت الاستخبارات العراقية قد أخضعت الصيادين للاستجواب عقب القبض عليهم، ثم أحالتهم إلى مديرية استخبارات السماوة بعد مصادرة الأدوات المضبوطة معهم، قبل أن تتدخل السفارة ويتم الإفراج عنهم، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وسبق أن تعرض ثمانية صيادين كويتيين في نهاية عام 2017 للاحتجاز في العراق بعد قيامهم بالصيد في ذات المكان الذي منعت فيه السلطات العراقية الصيد؛ خشيةً من تعرض الصيادين للاختطاف على غرار حادثة اختطاف الصيادين القطريين الشهيرة عام 2015.

وتخشى الحكومة العراقية تعرض الصيادين العرب للاختطاف في مناطق البادية التي يضعف فيها التواجد الأمني؛ بسبب سيطرة ميليشيات مسلحة على تلك المناطق.

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