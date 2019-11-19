 فيديو وثق الحادثة المروعة.. ضبط شاب سعودي دهس آخر بشكل متعمد في حائل – إرم نيوز‬‎

فيديو وثق الحادثة المروعة.. ضبط شاب سعودي دهس آخر بشكل متعمد في حائل

فيديو وثق الحادثة المروعة.. ضبط شاب سعودي دهس آخر بشكل متعمد في حائل

المصدر: الرياض- إرم نيوز

قالت شرطة منطقة حائل السعودية اليوم الثلاثاء، إنها تمكنت من ضبط مواطن شاب بعد أن تورط بدهس سعودي آخر بشكل متعمد في حادثة وثقها مقطع فيديو صوره أحد الأشخاص القريبين من موقع الحادثة.

وأثار الفيديو عند نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب واسعة من الجاني ومطالب بالقبض عليه، بعد أن ظهر يلاحق بسيارته وبسرعة كبيرة شخصًا آخر قبل أن يدهسه ويغادر المكان، بينما هب آخرون في المكان لإسعاف المصاب.

وقالت شرطة منطقة حائل في بيان لها، إن إدارة التحريات والبحث الجنائي التابعة لها، تمكنت من القبض على الجاني، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأصيب الضحية في الحادث الذي وقع داخل أحد الأحياء السكنية في مدينة حائل، لكن لم يتضح بعد مصيره وإن كان قد تماثل للشفاء.

ولم تتضح بعد دوافع الجاني في دهس الشخص الآخر، لكنه قد يواجه تهمًا بمحاولة القتل بحسب ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

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