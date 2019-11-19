بعد فيديو الاعتداء.. ”رامبو العماني“ في قبضة الشرطة السلطانية

أعلنت الشرطة العمانية، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي بالضرب على 4 أشخاص كانوا جالسين أمامه على الأرض.

وقالت الشرطة السلطانية العمانية في تغريدة عبر ”تويتر“، إن ”إدارة مكافحة الجريمة تلقي القبض على شخص بتهمة الاعتداء بالضرب على أشخاص آخرين بعد تداول مقطع فيديو لقيامه بذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقضية قيد الإجراءات“.

إدارة مكافحة الجريمة تُلقي القبض على شخص بتهمة الإعتداء بالضرب على أشخاص أخرين بعد تداول مقطع فيديو لقيامه بذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقضية قيد الإجراءات.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) November 19, 2019

ويظهر في مقطع الفيديو شخص قوي البنية وهو يوبخ ويعتدي بالضرب على 4 شبان داخل غرفة بالأيدي والأرجل بشكل مهين دون أن يبدي أي من المعتدى عليهم أي مقاومة تذكر.

وأثارت الحادثة موجة استياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، إذ أكد مغردون أن التصرف فردي ولا يعكس الصورة الحقيقية للسلطنة، واصفين المعتدي بأنه أراد التشبه بشخصية “رامبو” خلال اعتدائه.