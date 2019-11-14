موت الإنسانية.. واقعة قتل وحشيّة ضحيتها عجوز مصرية

ذهبت لحضور جنازة أحد أقاربها فانتقلت إلى جواره، إذ وقعت عجوز مصرية تحت أطماع سائق قتلها من أجل سرقة 420 جنيهًا (زهاء 25 دولارًا) وهاتف محمول.

بدأت الواقعة، التي شهدتها محافظة الإسكندرية (شمالي البلاد)، بتلقي قسم ثان الرمل بلاغًا بوجود جثة سيدة داخل مصرف بالطريق الدائري.

وبانتقال فريق المباحث لمكان الواقعة، تبيَّن أن الجثة لسيدة 73 عامًا، كانت في طريقها لحضور جنازة أحد أقاربها.

وبمراجعة الكاميرات كشفت أن سائق التاكسي الذي كانت تستقله الضحية، هو من قتلها وسرق هاتفها المحمول و420 جنيهًا.

وبتكثيف البحث تمكنت الشرطة من ضبطه وتبيَّن أنه يُدعى ”م.ا“، 41 عامًا، واعترف بقتل الضحية بغرض السرقة ودفعها في المصرف واستولى على حقيبة يدها ولاذ بالفرار.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.