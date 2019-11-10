مؤرخ روسي شهير مولع بنابليون يقر بقتل وتقطيع شريكته

أقر المؤرخ الروسي الشهير أوليغ سوكولوف، بأنه قتل شريكته الشابة وقطّع جثتها، على ما أكد محاميه اليوم الأحد، غداة توقيفه على يد الشرطة الروسية التي أخرجته من نهر مع حقيبة ظهر تحوي ذراعي امرأة.

وكان المؤرخ المتخصص في تاريخ الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت ثملا، عندما أخرجه الشرطيون، صباح أمس السبت، من نهر مويكا في سان بطرسبرغ العاصمة الإمبراطورية السابقة في روسيا، وكان يحمل حقيبة ظهر تحوي ذراعي امرأة ومسدسا.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن سوكولوف سقط في البحيرة حيث كان يحاول رمي أجزاء من الجثة، كما أقر بنيته التخلص من الجثة ثم الانتحار على الملأ مرتديا زي نابليون.

وقال محاميه ألكساندر بوتشويف ”لقد أقر بذنبه“، مشيرا إلى أن المؤرخ البالغ 63 عاما من العمر، والذي يعالج حاليا في المستشفى بسبب انخفاض حرارة جسمه، أبدى ندمه على فعلته واستعداده للتعاون مع الشرطة.

وقد أقر بقتل شريكته، وهي من طالباته السابقات، ووقّع معها على كتب عدة، إثر مشادة بينهما عمد بعدها إلى قطع رأسها وذراعيها وساقيها لمحاولة التخلص من الجثة، بحسب وسائل الإعلام.

وكان سوكولوف – وهو أستاذ تاريخ في جامعة سان بطرسبرغ ومؤلف كتب عدة – يعمل أيضا مستشارا في معهد العلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في فرنسا، لكن جرى تسريحه فور الإعلان عن توقيفه أمس السبت.

وهذا الرجل المولع بنابليون، وفق طلابه، كان أستاذا موهوبا يجيد الفرنسية ويستطيع أداء أدوار الإمبراطور وجنرالاته، لكن كان يبدو أيضا ”غريبا“ إذ كان يحب الظهور بملابس نابليون كما كان يطلق على شريكته اسم ”جوزفين“.

كذلك فإن شريكته أناستازيا إكتشينكو البالغة (24 عاما)، كانت أيضا مولعة بحقبة الإمبراطور الفرنسي ودأبت على ارتداء أزياء من تلك الفترة.