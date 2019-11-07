مصر.. المؤبد لسعودي حاول إدخال مخدرات عبر مطار الغردقة

قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بالسجن المؤبد على مواطن سعودي، لقيامه بجلب كمية من المخدرات المتنوعة خلال وصوله لمطار الغردقة الدولي، وحاول إدخالها إلى البلاد من أجل الاتجار فيها.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، أحبطت محاولة تهريب كمية من مخدر الهيروين والماريغوانا والحشيش وعدد من الأقراص المخدرة إلى داخل البلاد بحوزة متهم يحمل الجنسية السعودية.

وضبطت الأجهزة الأمنية، المتهم فور وصوله البلاد قادمًا من إحدى الدول الأجنبية وبتفتيش أمتعته تم ضبط قالب لمخدر الهيروين بوزن كيلو غرام واحد، و1044 قرصا لعقار الأوكستاسي المخدر.

كما ضبطت السلطات الأمنية بحوزته 13 لفافة لمخدر الماريغوانا، و13 قطعة لمخدر الحشيش، و10 أنابيب اختبار تستخدم لتعاطي مخدر الكوكايين، ومبالغ مالية، وجهاز حاسوب محمول وهاتفين محمولين.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة وجلبها للبلاد بقصد الاتجار، واتّخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضده وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التي حكمت عليه بالمؤبد.