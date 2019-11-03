السجن 7 أعوام لسفير كويتي بتهمة اختلاس مبالغ باهظة

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، بسجن سفير كويتي يعمل لدى إحدى الدول في الخارج، سبعة أعوام مع الشغل والنفاذ بتهمة الاختلاس.

ووفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية، فقد أسندت النيابة العامة للسفير تهمة اختلاس مبلغ مالي بقيمة (220) ألف دينار، أي نحو (726) ألف دولار.

وأوضحت الصحيفة التي لم تذكر اسم السفير أو مقر عمله، أن الحكم القضائي تضمن عزل السفير، في الوقت الذي تشهد فيه المحاكم الكويتية قضايا اختلاس واستيلاء على المال العام في بضع جهات رسمية.

وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.