أطفال ينتشلون جثة رضيع غارق ظنوا أنها دمية‎ (صور)

عثر أهالي قرية مصرية على جثة رضيع ملقاة في ”الترعة“ بمنطقة كرداسة في الجيزة، وأبلغوا الأجهزة الأمنية، وسط غموض تام بشأن سبب وفاته.

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمصر أن مجموعة من الأطفال في المنطقة شاهدوا الجثة طافية على المياه، فاعتقدوا أنها (عروسة لعبة)، ما دفعهم لمحاولة انتشالها من أجل اللعب بها، إلا أن أحد المواطنين شاهدهم، وبتدقيق النظر، تبين أنها جثة طفل.

واستمع أفراد الأمن إلى أقوال عدد من الأشخاص كشهود عيان على الواقعة، في محاولة للتوصل لأي معلومات تقود لهوية الضحية، ومن ثم سبب وفاته، كما قامت نيابة شمال الجيزة بإجراء مناظرة للجثة.

وكانت مباحث قسم شرطة كرداسة قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفل في ترعة المنصورية، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات وكشف غموض الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

يشار إلى أن حوادث العثور على جثث أطفال حديثي الولادة كثرت في مصر خلال الآونة الأخيرة، حيث تعددت الأسباب والروايات حول وفاتهم عقب ضبط الجناة، ما بين قتل عمد لإنجابه من علاقة غير شرعية، أو كارهين أرادوا الانتقام، أو خاطفين قرروا التخلص من الطفل.