الأمن الأردني يضبط رجلًا عذب ابنته بمساعدة زوجته (فيديو)‎

كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، المقدم عامر السرطاوي عن ضبط رجل ظهر في مقطع فيديو يعذب ابنته بمساعدة زوجته.

وأظهرت مشاهد في الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الرجل وزوجته وهما يحملان جسد الطفلة الصغير، ثم يقلبانها رأسًا على عقب، ثم يُوجهانها بيديهما أسفل حافة الشرفة، ويتركان جسدها متدليًا لنحو دقيقة.

#الأردن :تعنيف و ترهيب طفلة من قبل والدها و زوجته ..تم القبض عليهما و تحويلهما للتحقيق و تم التحفظ على الطفلة ..!! تم النشر بواسطة ‏صدى السويداء‏ في الخميس، ٣١ أكتوبر ٢٠١٩

وبيّن المقدم السرطاوي أن التحقيقات أظهرت أن من قاما بالاعتداء على الطفلة، هما والدها وزوجته التي تحمل جنسية عربية؛ حيث تم ضبطهما، والتحفظ على الطفلة، والتي تبين أنها بصحة جيدة، بحسب جريدة ”الغد“ المحلية.

وستحوّل القضية إلى إدارة حماية الأسرة لمتابعة التحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تضمن عدم ممارسة مثل هذه الاعتداءات مجددًا مع الطفلة.